Türkiye'den Azerbaycan'a 250 milyon lira hibe desteği Karabağ'da kurulacak olan Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan'a 250 milyon lira tutarında hibe desteği verecek.

İHA

Karabağ Cebrayıl'da kurulacak olan Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan hibe desteğine ilişkin milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre Türkiye, Azerbaycan'a projenin finansmanında kullanılmak üzere 250 milyon lira tutarında hibe desteğinde bulunacak.

Toplam proje maliyetinin 250 milyon lirayı geçmemesi durumunda Azerbaycan, kalan bakiyeyi kullanmak üzere herhangi bir hak iddia edemeyecek.

Danışmanlık bedeli 20 Milyon lirayı geçemeyecek

Hibe miktarının danışmanlık bedeli tutarı 20 Milyon lirayı geçemeyecek.

Projede yapım işlerini yürütecek yüklenici firma, Türk menşeli ve/veya en az yüzde 51 hissesi Türk firmasına ait olan Azerbaycan-Türk ortaklığı müteahhitlik firmaları arasından belirlenecek.

Hibe anlaşması tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmanın tamamını görmek için tıklayın

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)