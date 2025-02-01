Türkiye'den BMGK'nin Kıbrıs kararına tepki geldi

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'ndaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini bir yıl daha uzatma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı desteklediği belirtildi ve "BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken yerleşik BM uygulamalarının hilafına Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır" ifadesine yer verildi.

"KIBRIS MESELESİNE SAHADAKİ GERÇEKLER TEMELİNDE ÇÖZÜM BULUNABİLİR"

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz. Diğer yandan BMGK'nin BM Barış Gücü'nün görev süresini uzatan bu yılki kararında da raf ömrü tükenmiş ve olası bir çözüm bağlamında gündemden düşmüş olan çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarını sürdürmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BMGK'yi bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz.

KKTC'DEN AÇIKLAMA

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada DA Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin BMGK kararına tepki gösterildi.

Açıklamada karar alınırken KKTC tarafının onayının alınmadığı belirtildi.

Kıbrıs'ta 61 yıldır görev yapan BM Barış Gücü'nün artık sürdürülemez statükonun temsilcisi haline geldiği ve Ada'daki iki tarafa eşit davranma ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulma gibi temel görevlerini yerine getiremediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Unutulmamalıdır ki BM Barış Gücü'nün KKTC sınırları içinde faaliyet göstermesinin en önemli nedeni alınan kararlara itirazlarımıza rağmen makamlarımızın iyi niyetle iş birliği yapmasıdır. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan BM Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak aynı hatayı tekrar etmiştir. BM Barış Gücü'nün görev yönergesinin uzatılmasına dair sözde Kıbrıs hükümetinden alınan rızaya yapılan atıf kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta egemenlik Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. BM Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini yalnızca meşru bir temele dayandırarak sürdürmesi gerektiğini ise bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Kıbrıs'taki en gerçekçi çözümün mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri kurmalarına dayandığına da dikkat çekildi.

Liderler arası gayriresmi yemekte ve çeşitli raporlarda bulunmasına rağmen BM'nin iki taraf arasında ortak bir zeminin bulunmadığına dair görüşü kayda geçirmediği aktarılan açıklamada bunun Rum tarafının amaçlarına hizmet ettiği kaydedildi.

Rum tarafının son dönemlerde Ada'daki ve bölgedeki hassas dengeleri sarsmak suretiyle sanki bir savaşa hazırlanıyormuşçasına gerçekleştirmekte olduğu askeri faaliyet ve işbirliklerinin görmezden gelindiği vurgulandı.

BMGK'nin Kıbrıs Rum tarafına gayriyasal bir şekilde devlet muamelesi gösterdiği aktarılan açıklamada BM Barış Gücü'nün görev süresini uzatan kararlarının KKTC tarafından kabul edilmeyeceği belirtildi.