Türkiye'den Charlie Hebdo'nun küstah karikatürüne tepki yağıyor

Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleriyle alçakça saldıran Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak ahlaksız içerikli karikatür yayınlaması, Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu.

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik alçak karikatürlerle tepkilerin odağındaki Fransız Charlie Hebdo dergisi ahlaksızlığını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İslam dinini terörle ilişkilendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri, devlet kurumlarına ait binalara yansıtıp Fransa'da bu karikatürlere engel olmayacağını söyledi.

"ZİHİNSEL TEDAVİYE İHİTİYACI VAR"

Bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözleri ve Fransa'ya boykot çağrısından sonra Charlie Hebdo, Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

AHLAKSIZ KARİKATÜR

Dergi bugünkü sayısında ahlaksız ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin betimlemelerle çizerek söz konusu karikatürü kapağına taşıdı.

Büyük bir alçaklığa imza atan dergiye Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüdü.

FAHRETTİN ALTUN: KÜLTÜREL IRKÇILIK VE NEFRET

Ankara'dan sert tepki beklenirken, ilk açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor! Charlie Hebdo, Başkanımızın iddia edildiği gibi alçakça görüntülerle dolu bir dizi sözde karikatür yayınladı. Bu yayının kültürel ırkçılığı ve nefreti yaymaya yönelik bu en iğrenç çabasını kınıyoruz." dedi.

İBRAHİM KALIN: HASTALIKLI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter mesajında şunları kaydetti: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir."





FUAT OKTAY: LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."





ÖMER ÇELİK: BU İNANÇ DÜŞMANLIĞIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada, "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır" dedi.

BERAT ALBAYRAK: TERBİYESİZLİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!"





ABDULHAMİT GÜL: NASİPSİZ FAŞİSTLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."





MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: YOK OLACAKLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır! Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!" dedi.

SERDAR ÇAM: P.ÇSİNİZ O.ÇOCUĞUSUNUZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam da, Charlie Hebdo dergisine Twitter'dan Fransızca küfür paylaşarak tepki gösterdi.

Çam, Charlie Hebdo dergisini etiketleyerek "P.çsiniz o. çocuğusunuz" yazan bir paylaşımda bulundu.

FATMA ŞAHİN: KAĞIT YIĞINI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Charlie Hebdo'ya tepki göstererek, "Charlie Hebdo adlı faşist, İslam ve Müslüman düşmanlığını kendine iş edinmiş kağıt yığını ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, Recep Tayyip Erdoğan'a fütursuzca hakaretlerini düşünce özgürlüğü diye yutturmaya kalkmasın. Düşünce özgürlüğünü hakaret özgürlüğü sananlara lanet olsun" dedi.