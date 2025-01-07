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AA & Ensonhaber

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma ve derin bir acıya yol açtı. Yerel saatle 09.05’te, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi yaralandı. Deprem, bölgede 1000’den fazla yapıyı çeşitli seviyelerde hasara uğrattı.

Felaketin hemen ardından Çin Deprem İdaresi, afet bölgesine yardım ekipleri göndererek kurtarma ve destek çalışmalarını başlattı.



TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye, yaşanan bu trajedi sonrası taziye mesajı yayınlayarak dayanışma duygularını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde yaşanan can kayıplarından derin bir üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çin hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralılara acil şifalar dilendi. Bu mesaj, Türkiye’nin dostluk ve dayanışma anlayışının bir göstergesi olarak dikkat çekti.