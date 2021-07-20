Türkiye'den, Emmanuel Macron'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç,"Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'PYD/YPG' güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' ile olan görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

"TÜM ÇAĞRILARA RAĞMEN TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR"

Bilgiç, Fransa'nın Türkiye'nin tüm çağrılarına rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişkinin, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

"TÜRKİYE KARARLI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK"

Söz konusu yapının son dönemd; örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlattıklarını aktaran Bilgiç, "Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.