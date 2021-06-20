Türkiye'den Eurovision'a yeşil ışık: Türkiye Eurovision'a geri mi dönüyor?

Uzun süredir Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan Türkiye'nin yeniden Eurovision'a katılabileceği ve bu konuda görüşmelerin başladığı ortaya çıktı. Peki Türkiye Eurovision'a geri mi dönüyor?

Her yıl tüm dünyada büyük bir heyecanla düzenlenen Uluslararası Şarkı Yarışması Eurovision cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

2013 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı alan Türkiye'nin bu konudaki kararının değişip değişmeyeceği merak edilirken, Türkiye'nin Eurovision'a tekrar katılabileceği ve bu konuda görüşmelerin başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ortaya çıkan Eurovision iddialarının ardından milyonlarca vatandaş arama motorları üzerinden Türkiye Eurovision'a geri mi dönüyor? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Türkiye Eurovision'a geri mi dönüyor? Türkiye Eurovision'a tekrar katılım sağlayacak mı? İşte detaylar...

TÜRKİYE EUROVİSİON'A TEKRAR KATILACAK MI?

Türkiye, uluslararası şarkı yarışması olan Eurovision'a ilk kez 1975 yılında Semiha Yankı ile katılım sağlamıştı. Yıllarca birbirinden yetenekli sanatçıların ülkemizi temsil ettiği yarışmada, 2003 yılında Sertap Erener ile birinciliği elde etmiştik.

Son olarak sevilen yarışmaya 2012 yılında "Love Me Back" şarkısıyla katılan Can Bonomo, bu şarkıyla yedinci olmuş ve bu tarihten sonra Türkiye, yarışmaya katılmama kararı almıştı.

Geçen yılların ardından bugün ortaya çıkan bir haber, milyonların yüzünü güldürdü. Eurovision'a dönüş sinyali, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi.

İbrahim Eren'in Milliyet'ten Ali Eyüpoğlu'na verdiği röportajda, uzun bir aradan sonra yetkililerle Eurovision için görüşmelerin tekrar başladığını açıkladığı belirtildi.

"EUROVİSİON'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Eurovision hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulunan Eren, TRT’nin ''Puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız.'' kararına halen sadık olduğunu dile getirdi.

Eren, ''Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada Eurovision'la da görüşüyoruz.'' açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl’dan bahseden Eren, ''Eurovision'un başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem.'' dedi.