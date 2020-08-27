Türkiye'den Fransa'ya uyarı: Kıbrıs'ta konuşlandırdığınız uçaklar kanun dışı

Dışişleri Bakanlığı: Fransız uçaklarının Rum kesiminde konuşlanması 1960 antlaşmalarına aykırıdır.

Dışişleri Bakanlğı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız Askeri Uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ne İnmesi Hakkında açıklamalarda bulundu.

Aksoy açıklamalarında, "Fransız askeri uçaklarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İtalya’yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY’ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır.





"FRANSA VU TUTUMUYLA GERGİNLİKTEN SORUMLU"

Kıbrıs Adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir.

Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." ifadelerinde bulundu.