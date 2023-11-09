Türkiye'den Gazze çağrısı: Yardımlara sınır koymadan izin verilsin

AA

İsrail, Filistin saldırılarını 34 gündür ara vermeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı basın bilgilendirme metninde İsrail'in Gazze saldırılarına da değindi.

"İsrail'in toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi ciddi endişe kaynağı"

Türkiye'nin İsrail'in uyguladığı mezalimin "kabul edilemez" olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail’in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır.