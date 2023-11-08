Türkiye’den Gazze'ye sağlık desteği: Sahra hastanesi Mısır’a hareket ediyor 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşında Gazze Şeridi'ndeki hastaneler sıkça hedef oluyor. Sağlık sisteminin çökmesiyle Türkiye, sahra hastanelerini Mısır'a ulaştırmak için harekete geçti.

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İHA

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları sürüyor.

Tıbbi destek geçtiğimiz haftalarda bölgeye ulaştırıldı.

İsrail ordusunun ağır saldırıları devam ederken bu süreçte sık sık sağlık sistemi hedef alınıyor.

Hastanelerin vurulmasıyla çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti, imkanlar da tamamen çökme durumuna geldi.

Bu süreçte Türkiye bir kez daha harekete geçti ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde 20 noktada hizmet verecek olan tam donanımlı sahra hastaneleri hazırlandı.

Hazırlanan yardımlar İzmir Alsancak Limanı’ndan hareket ederek Mısır’a gidecek.

"20 adet ambulansımızı hazırladık"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Doktor Şükrü Yorulmaz, şu ifadeleri kullandı:

“13 Ekim'den itibaren Sağlık Bakanlığımız bu işin talimatını hızlı bir şekilde bizlere verdi. Biz hemen hızlıca sahra hastanelerimizi toparladık. 20 noktada hizmet verebilecek şekilde sahra hastanelerimizi donanımlarıyla beraber hazır hale getirdik. Malzemelerin hepsini İzmir Alsancak Limanı'na taşıdık. Bölgede yoğun ihtiyaç duyulabilecek 20 adet ambulansımızı da hazırladık. Bunlar da inşallah gemiyle beraber en yakın zamanda Filistin’e varacak. Filistinli Müslüman kardeşlerimize hizmet verebilecek şekilde en uygun yerleri bu hastane planlamalarıyla beraber işleteceğiz. Bu hastaneler çok önemli. Filistin’in sağlık altyapısı tamamen yok edilmeye çalışılıyor."

"35 adet konteyner bulunuyor"

Yorulmaz, “Her türlü cerrahi operasyon yapılabilecek ameliyathanelerimiz ve ameliyathane kapasitelerimiz mevcut. Hastanede değişik noktalara daha küçük çaplı ihtiyaca göre daha hızlı ve kolay kurulabilir sahra hastaneleri yapılarımız da elimizde mevcut. 35 adet konteyner bulunuyor. Burada ameliyathane ünitelerimiz, röntgenlerimiz, ultrason cihazlarımız, mobil laboratuvar ünitelerimiz mevcut. Farklı noktalara kurabileceğimiz laboratuvarlarımız mevcut. Bununla beraber yine yoğun bakım hastaları için mekanik vantilatörler var. Yani bir hastanede aklınıza gelebilecek ne varsa onların hepsini oraya götürüyoruz. Standart bir sahra hastanesinden daha büyük, daha geniş kapasiteli hastaneler bunlar. Her türlü iklim koşuluna dayanıklı, güçlü yapıda hastaneler.” ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmeti desteğinde bulunacağız"

Açıklamalarını sürdüren Yorulmaz, “Aynı zamanda oradaki sağlık sistemine ve hastanelere enerji desteği vermek için de yine Bakanlığımız burada bir planlamaya girdi ve jeneratörlerimizi de götürüyoruz. Uygun koşullar sağlandığında Filistin içerisinde de uluslararası kuruluşların baskıları sonucunda orada olası bir çatışmasızlık durumu ilan edildiğinde uygun yerlere sahra hastanelerimizi inşa edip oradaki insanlara sağlık hizmeti desteğinde bulunacağız.” diye konuştu.

"Milletimiz farkını gösteriyor"

Bakanlık olarak telefonlarının kitlenmiş durumda olduğuna da dikkat çeken Yorulmaz, “Sağlık personellerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz sürekli bizi arayıp gidip orada hizmet vermek istediklerini belirtiyorlar. İnsanlar çoluğunu çocuğunu bırakıp orada mazlum insanlara yardım etmek istiyorlar. Milletimiz farkını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)