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Haber Merkezi

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana büyük bir insanlık dramı yaşanıyor...

Kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, adeta bir soykırım gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dikkat çeken gelişmede ise, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

SON ANA KADAR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Ateşkes anlaşması, İsrail hükümeti tarafından da onaylanmıştı.

Ancak, ateşkese dakikalar kala İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda birçok masum can daha yaşamını yitirdi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Taraflar arasında onaylandıktan sonra İsrail savaş kabinesi ve İsrail hükümeti tarafından da onaylanan anlaşma, 19 Ocak tarihinde saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

GAZZELİLER GIDA MALZEMESİNE ULAŞAMIYOR

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma sonrası esir takasları sürerken Filistinliler ise hala gıda malzemelerine erişmekte sıkıntılar yaşıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güzel haberi paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gazze'ye 24 tonluk gıda malzemesi gönderileceği duyuruldu.

"GIDA MALZEMESİ ÜRDÜN'DEKİ HAVALİMANINA ULAŞTIRILDI"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı: