Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Bir uçak dolusu yardım daha yola çıktı! Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

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Türkiye, Gazze'ye yardım eli uzatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her konuşmasında mazlumun yanında olduğunu vurgulayan bir lider.

Bu anlayışla Gazze'ye şu ana kadar Türkiye'den 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans, El Ariş'e ulaştı.

Ölü sayısı 15 bin, yıkılan bina sayısının ise 50 bini geçtiği Gazze'ye yardımlar bununla da sınırlı kalmadı.

Gazze'ye bir uçak dolusu yardım daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'den Gazze için bir uçağın daha kalktığını açıkladı.

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Bir diğer yandan Fahrettin Koca, yaptığı duyuruda bölgeye giden uçağın, dönüşte de yaralıları getireceğini vurguladı.

"Sağlık yardımlarımız devam ediyor"

İşte o paylaşım;

Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta.

"Dönüşte ise çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini tedavileri için ülkemize getirecek"