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    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki asma köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda yaralılara da acil şifalar dilendi.
    • 31.10.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:39
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    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı

    Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 500 kişinin olduğu belirtilen köprü çöktü.

    Dehşete düşüren olayda en az 141 kişi öldü…

    Köprünün çökme anı ve öncesi kameraya yansırken, Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia, çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini söyledi.

    Ölenlerin yakınlarına para verilecek

    Bazı kişilerin çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı, bu şekilde kurtarılmayı beklediği aktarıldı.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini dile getirdi.

    Hindistan'da çöken köprünün yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Türkiye’den taziye mesajı

    Dünyanın gündemine oturan feci olay sonrası Türkiye’den de bir taziye mesajı yayınlandı.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde köprünün çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada “Hindistan halkı ve hükümeti ile yaşamını yitirenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı #1

    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı #2

    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı #3

    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı #4

    Türkiye’den Hindistan’a taziye mesajı #5


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