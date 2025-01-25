Türkiye'den Irak açıklaması: Teröre karşı ortak mücadeleyi sürdüreceğiz

AA & Ensonhaber

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 sınır muhafızının PKK terör örgütü tarafından Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

ORTAK MÜCADELE MESAJI

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

Keçeli, teröre karşı Irak'la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.