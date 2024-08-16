Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a: İftiralarına devam ediyor Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den beri 40 binden fazla sivili katletti, 1 milyondan fazla Filistinli ise evlerinden oldu.

İşgale direnen Hamas'ın lideri İsmail Heniyye, İran'da Devrim Muhafızları tarafından korunan bölgede İsrail tarafından şehit edildi.

Yaşanan son olayla bölgede tansiyon giderek yükseldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de yaptığı konuşmada Gazze'ye gideceğini açıkladı.

İsrailli siyasetçiler bu gelişmeleri duymazdan gelerek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya devam ediyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANINA: "DEZENFORMASYON AMAÇLI YENİ BİR İFTİRA"

Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: