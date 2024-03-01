Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi: İsrail hükümetinin tüm üyeleri, er geç hesap verecek Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inandıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023 sabahı Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane eden İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etmek ve Filisitnlileri katlederek bölgeden zorla çıkarmak için dünya nın gözleri önünde soykırım ve yıkım gerçekleştiriyor.

Üstelik de batılı ülkelerin koruması altında bunu yapan İsrail hükümeti, pervasızlığını Türkiye'ye ithamlarda bulunmakla devam ettiriyor.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin sert ifadeler kullandı.

"İsrail hükümetinin tüm üyeleri, er geç hesap verecek"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.



İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye ile görüşmesini hedef almıştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin görüşmesiyle ilgili ithamlarda bulunan bir paylaşım yapmıştı.