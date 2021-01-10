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    Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

    Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesinin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.
    • AA
    • 10.01.2021 - 20:15
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    Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

    Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

    SIĞINMA TALEP ETTİLER

    Girit Limanı yetkilileri, kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

    Bu kişilere yeni tip koronavirüs testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

    BAŞVURULARI İNCELENECEK

    Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini kaydetti.

    Türkiye den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan a sığınma talebinde bulundu #1

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