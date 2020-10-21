Türkiye'den kaçan Memet Ali Alabora, Galler'i çok sevdi

Gezi olaylarından sonra Türkiye'den kaçan Memet Ali Alabora, kendisini Gallerli hissetmeye başladığını söyledi.

Türkiye 7 yıl önce, ağaçları bahane ederek sokakların yakılıp yıkıldığı Gezi olaylarıyla adeta bir iç savaşa sürüklenmek istendi.

Olayların başlamasında en etkili isimlerden biri de Memet Ali Alabora oldu.

Türkiye genelinde sokak eylemlerinin bastırılmasının ardından Türkiye'den firar eden Memet Ali Alabora, aidiyet duygusunun değişmeye başladığını söyledi.

"CARDİFFLİYİM, GALLERLİYİM"

Hayatına Galler'de devam eden Alabora, Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Her şeyden önce İstanbulluydum. Oyunculuktan da öte bir şeydi benim için. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim.

Türkiye ile ilgili görgüm bilgim var ama 7 yıl evveline ait bunlar. 7 yılın Galler’ini daha iyi biliyorum Türkiye’den"