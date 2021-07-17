Türkiye'den Karabağ'daki kütüphanelere 10 bin kitap bağışı

Türkiye, Karabağ'da inşa edilecek olan kütüphanelere 10 bin kitap desteğinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile İLESAM tarafından toplanan 10 bin kitap, Azerbaycan Milli Kütüphanesi'ne teslim edildi.

TÜRKİYE'DEN KARABAĞ'IN GELİŞMESİNE DESTEK

Teslim töreninde konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Karabağ'ın kurtarıldığı vatan muharebesinde siyasi ve manevi destek veren Türkiye'nin, savaştan sonra da Karabağ'ın gelişmesi için desteğini esirgemediğini söyledi.

Ermenistan'ın işgali döneminde, zengin tarihi abidelerin tahrip edilmesinin yanı sıra bölgedeki 900'den fazla kütüphaneye zarar verildiği ve 4 milyon 600 bine yakın kitabın yok edildiğini belirten Kerimov, "Bu Azerbaycan'a vurulan en büyük darbelerden birisidir. Çünkü kitap bilinç oluşturmamızın kaynağıdır. Şimdi Karabağ'a kültürümüzün geri götürülmesi oradaki kütüphanelerimizin yeniden inşa edilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIMZI BÖLGEDE KİTAP OKUYACAK"

Bakanlığın, Milli Kütüphaneyle başlattığı "Karabağ'a kitapla gidelim" kampanyasının her geçen gün büyüdüğünü aktaran Kerimov, "Kardeş Türkiye'miz de bu konuda bize destek oldu. Bugün sizin takdim ettiğiniz kitapları Karabağ'da açacağımız Kütüphanelere paylaştıracağız. İnsanlarımız bölgeye dönecek ve bu kitapları okuyacak. Bu günlere çok kalmadı." dedi.

Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin her fırsatta Azerbaycan'ın yanında olacağını söylediğini hatırlatarak, "Bu bugün başka şekilde gerçekleşti. Bugün kitaplarla Azerbaycan'ın yanındayız. İLESAM kardeşten kardeşe bir köprüyü daha inşa etti. Türkiye'de bir slogan vardır "Kitap en güzel hediyedir" diye. Türkiye'nin bugün Karabağ'a ilk planda taşıdığı hediye kitap olmuştur. Türkiye, Karabağ'ın yeniden imarında olduğu gibi eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları da birlikte yapmak istiyor" açıklamasında bulundu.

"BİRÇOK KURUM YARDIM ETTİ"

İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, böyle bir hizmeti sağlamaktan mutlu olduklarını bildirerek, bu desteği Türkiye'den birçok kurumunun katkısıyla sağladıklarını ifade etti.

Azerbaycan'a Türkçe kitaplar getirdikleri gibi Türkiye'ye de Azerbaycan Türkçesiyle yazılan eserleri götürmek istediklerini kaydeden Parmaksız, Külliyenin içindeki Millet Kütüphanesindeki Azerbaycan kitaplığının zenginleştirilmesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

"KARABAĞ'A KİTAPLA GİDELİM"

TİKA desteğiyle Azerbaycan'a teslim edilen 10 bin Türkçe kitap, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Milli Kütüphane'nin yürüttüğü "Karabağ'a kitapla gidelim" kampanyasına bağışlanacak. Bu kampanyada toplanan kitaplarla, işgalden kurtarılan Karabağ'da kütüphaneler oluşturulacak.