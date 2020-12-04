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- Türkiye'den Katar'a havan eğitimi
Türkiye'den Katar'a havan eğitimi
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 13:59
- Güncelleme : 04.12.2020 - 14:41
Türkiye ile Katar arasında askeri alandaki iş birliği kapsamında faaliyetler devam ediyor.
Ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri alanda da Türkiye ile Katar arasında ilşkiler oldukça kuvvetlendi.
Geçtiğimiz gün Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara Komando Kolu Eğitimi veren Mehmetçik, bugün de Havan Mürettebat Eğitimi verdi.
MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına verilen 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi'nin görüntülerini yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor" ifadelerine yer verildi.