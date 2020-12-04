Euro
9.4946
0.5%
Dolar
7.8148
0.55%
Altın
461.15
0.18%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.139
-0.84%
EXEN Coin
11.37
-1.55%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C
    Türkiye'den Katar'a havan eğitimi

    Türkiye'den Katar'a havan eğitimi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımı'na eğitim verildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 14:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye ile Katar arasında askeri alandaki iş birliği kapsamında faaliyetler devam ediyor.

    Ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri alanda da Türkiye ile Katar arasında ilşkiler oldukça kuvvetlendi.

    Geçtiğimiz gün Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara Komando Kolu Eğitimi veren Mehmetçik,  bugün de Havan Mürettebat Eğitimi verdi.

    MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

    Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına verilen 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi'nin görüntülerini yayınladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye den Katar a havan eğitimi #1

    Türkiye den Katar a havan eğitimi #2

    Türkiye den Katar a havan eğitimi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir