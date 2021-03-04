Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz korona aşısı daha gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz korona aşısı daha gönderildi

Türkiye'den gönderilen 20 bin doz koronavirüs aşısı KKTC yetkililerine teslim edildi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

TOPLAM 100 BİN AŞI GÖNDERİLDİ

Bugün gelen aşılarla Türkiye’nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." ifadelerini kullanmıştı.