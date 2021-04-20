Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı daha

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı daha

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yavru vatana sağlık alanındaki desteği de sürüyor.

40 BİN DOZ AŞI DAHA

Bu kapsamda koronavirüsle mücadele konusunda büyük çabaların harcandığı bu günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz daha koronavirüs aşısı gönderildi.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

"ANAVATAN TÜRKİYEMİZE TEŞEKKÜRLER"

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.