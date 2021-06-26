Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
281.689
-7.77%
EXEN Coin
28.16
-5.34%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşı gönderildi

    Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşı gönderildi

    Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşısı Sinovac aşısı gönderilmesiyle toplam aşı yardımı 340 bin doza ulaştı.
    • AA
    • 26.06.2021 - 04:17
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 04:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye her alanda olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında.

    Salgının başladığı tarihten itibaren tıbbi araç ve maske gibi birçok yardımın yapıldığı KKTC'ye aşıların kullanıma başlamasıyla da aşı sevkiyatları yapılıyor.

    50 BİN DOZ DAHA GÖNDERİLDİ

    Bu kapsamda 50 bin doz daha Sinovac aşısı Kıbrıs'a ulaştırdı.

    Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.

    Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

    340 BİN DOZA ULAŞTI

    Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.

    Türkiye den KKTC ye 50 bin doz daha aşı gönderildi #1

    Türkiye den KKTC ye 50 bin doz daha aşı gönderildi #2

    Türkiye den KKTC ye 50 bin doz daha aşı gönderildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir