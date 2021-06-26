Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşı gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşı gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşısı Sinovac aşısı gönderilmesiyle toplam aşı yardımı 340 bin doza ulaştı.

Türkiye her alanda olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında.

Salgının başladığı tarihten itibaren tıbbi araç ve maske gibi birçok yardımın yapıldığı KKTC'ye aşıların kullanıma başlamasıyla da aşı sevkiyatları yapılıyor.

50 BİN DOZ DAHA GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda 50 bin doz daha Sinovac aşısı Kıbrıs'a ulaştırdı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

340 BİN DOZA ULAŞTI

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.