Türkiye'den Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsil eden 74 üyenin katıldığı oylama sonucu, Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed Menfi seçildi.

Başbakanlığa gelen isim ise Abdulhamid Dibeybe oldu.

Yaşanan gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması geldi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın seçimle belirlenmesinin memnuniyet verici olduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Libya’da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni Ulusal Birlik Hükümeti’nin de LSDF tarafından belirlenen Yol Haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasını temenni ediyoruz.

"ATILAN ADIM ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEK"

Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir."

