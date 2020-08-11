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    Türkiye’den Lübnan’a tıbbi yardım

    Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan'a tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılacağını bildirdi.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 20:10
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    Türkiye’den Lübnan’a tıbbi yardım

    Türkiye'den şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personelini taşıyan ikinci yardım uçağı gönderilecek.

    "ÜLKEMİZİN YARDIM ELİNİ LÜBNAN'A ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizin yardım elini Lübnan’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli TSK’ya ait uçakla Lübnan’a ulaştırılacak” ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye’den Lübnan’a tıbbi yardım #1

    Türkiye’den Lübnan’a tıbbi yardım #2

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