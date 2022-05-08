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    Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
    • 08.05.2022 - 12:30
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    Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı

    Mısır'da 7 Mayıs'ta gerçekleşen çatışmada 1’i subay 11 asker yaşamını yitirmiş, 5 asker de yaralanmıştı.

    Türkiye'den olaya ilişkin bir taziye geldi.

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

    "Mısır halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz"

    DHA'nın çhaberine göre Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna 7 Mayıs günü düzenlenen ve 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

    Türkiye den Mısır a taziye mesajı #1

     

     


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