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    Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

    Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.
    • AA
    • 03.01.2021 - 01:36
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    Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de gerçekleşen terör saldırısına kınama mesajı yayınladı.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı.

    "BU MENFUR TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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