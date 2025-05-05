Türkiye'den nükleer enerjili denizaltı hamlesi: Çalışmalar başladı

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Türkiye, savunma sanayiinde destan yazıyor...

Son yıllarda adından en çok söz ettirdiği alanlardan biri de askeri gemi projeleri.

NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI

Geldiğimiz noktada Milli Gemi (MİLGEM) ve Milli Denizaltı (MİLDEN) projelerinde son derece değerli işlere imza atan Ankara, günün sonunda nükleer enerjiyle çalışan bir platform üretebilme hedefini ortaya koyuyor.

EN YETKİLİ İSİM DİLE GETİRDİ

Bunun Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından ifade edilmesi dikkat çekici bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

Çünkü Türkiye’nin bu hedefi en üst düzey isimlerden birinin ağzından ilk kez bu somutlaştırdı.

"NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

Oramiral Tatlıoğlu, uluslararası bir yayın organına verdiği ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin amaç ve vizyonunu anlatan röportajda "139 yıldır milli arzumuz olan dışa bağımsız denizaltıyı inşa ediyoruz. MİLDEN sonrası nükleer enerjili denizaltılar için önemli bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Böylelikle Türk Deniz Kuvvetleri’nin 1 numaralı ismi, aslında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı işletilmesine yönelik resmi görüşü ilk kez açık kaynaklarda dile getirdi.

"TÜRKİYE BU ALANDAKİ EN SEÇKİN ÜLKELER ARASINA GİRECEK"

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Devrim Yaylalı, her şeyden önce nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltının önemli bir kuvvet projeksiyonu aracı olduğunu dile getirdi.

Yaylalı, Türkiye'nin bu kabiliyete sahip olmasının onu ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu seçkin ülkeler kategorisine dahil edeceğini vurguladı.

İşin sadece askeri yönden ele alınmasının fotoğrafın bütünü adına eksik olacağını kaydeden Yaylalı, Nükleer güçle çalışan denizaltıların tasarımı, üretimi ve kullanımı için sadece askeri veya teknolojik değil ekonomik ve beşeri alanlarda da gelişimin şart olduğunun altını çizdi.

"ELDEKİ TECRÜBELER GELECEKTEKİ PROJELERE DE AKTARILACAK"

Devrim Yaylalı, yeni projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar yiyecek ve mürettebat ihtiyaçları dışında neredeyse sınırsız dayanıklılığa sahip. Yakıt için yüzeye çıkmalarına gerek kalmadan dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösterebilirler. Bu stratejik erişim Türkiye'ye kuvvet projeksiyonu, keşif ve küresel etki açısından daha fazla esneklik sağlayacak. Böyle bir kabiliyet kazanımı Türk Deniz Kuvvetleri’ni Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Hint Okyanusu gibi yüksek riskli alanlardaki bölgesel operasyonların ön saflarına yerleştirebilir.

"BU BİR MEYDAN OKUMA"