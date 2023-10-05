Türkiye'den peş peşe operasyonlar: Terör hedefleri imha ediliyor Terör örgütlerinin bitirilmesine ilişkin mesaj yayınlayan Türkiye, harekete geçti. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ YPG'nin mevzileri bugün ağır bombardıman altına alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de terörle mücadele, kararlılıkla devam ediyor...

Geçtiğimiz hafta sonu hain terör örgütü PKK tarafından, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir saldırı girişiminde bulunuldu.



Saldırı sonrası Meclis kürsüsünden seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın geliriz" mesajı sonrası harekete geçildi.

Geçtiğimiz gün konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı toplantı sonrası sınır ötesi operasyon mesajı verildi.

Meşru hedef...

Mesajda ise "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." ifadelerinin altı çizildi.

Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor

Bu gelişmeler sonrası beklenen operasyon bugün Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı, Amude ve Haseke'de başladı.

Başta SİHA'lar ve TİHA'lar olmak üzere bölgede terör örgütüne ait alt yapı, tesis depo, enerji hatları bombalandı.



Hedefteki ana noktalar ise terör örgütünün gelir kaynağı olan petrol tesisleri ve elektrik santralleri olması dikkat çekti.