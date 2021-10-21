Türkiye’den Rasulayn’da dev spor tesisi

Sağlık, eğitim, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği kente, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dev bir spor tesisi kazandırıldı. Tesisin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırıp huzur getirdiği Suriye’nin Rasulayn kentine birçok yatırımı tüm hızıyla devam ediyor.

Halkın güvenliğinin yanı sıra sağlık, eğitim ile alt ve üst yapı ihtiyacını karşılamaya devam eden Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla kente dev bir spor tesisi kazandırdı.

Yaklaşık 5 bin kişilik tribüne sahip sentetik futbol sahası, spor salonları ve gençlerin zaman geçirebileceği alanlardan oluşan spor tesisinin açılışı görkemli bir kutlama ile gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunarak gerçekleştirilen açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Rasulayn Yerel Meclisi Başkanı Muhammet Ali Hamza, Spor Tesisi Müdürü Muhammet El Muhammed, çok sayıda sporcu ve Resulayn halkı da katıldı.

RASULAYN'A YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları tutan katılımcılar, yaptıkları konuşmaların ardından kurdeleyi kesti.

Açılışta sporcular çeşitli gösteriler gerçekleştirirken Türkiye’den giden bir grup ise mini bir konser verdi.

Rasulayn’da futbol oynayan Abdullah Erdeni spor tesisi için Türkiye’ye teşekkür ederek, “Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner ve Rasulayn Yerel Meclisi heyeti ile beraber bugün açılışı gerçekleşen spor tesisi için emeği geçen herkese, özellikle Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederiz. Türkiye’yi çok seviyorum. Bizlere armağan etmiş oldukları spor tesisi için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"BİZLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZULMÜNDEN KURTARAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bölgeyi terörden arındıran Türkiye’ye minnettar olduklarını söyleyen Spor Tesisi Müdürü Muhammet El Muhammed, “Bugün itibari ile açılışı gerçekleşen tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Bizleri terör örgütünün zulmünden kurtaran, özgürleştiren, en güzel şartlarda yaşamamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TESİS, FIFA STANDARTLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILDI"

Rasulayn Yerel Meclisi Başkanı Muhammet Ali Hamza ise, “Bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz spor sahası Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suriyeli, Rasulaynlı kardeşlerimize hediye edildi. Tesis FIFA standartlarına uygun bir şekilde yapıldı. Rasulaynlı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.