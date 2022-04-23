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    Türkiye'den Rus uçaklarına ilişkin 'hava sahası' kararı

    Türkiye'den Rus uçaklarına ilişkin 'hava sahası' kararı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 19:48
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Çavuşoğlu, Ankara'nın Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi.

    "Rusya'ya hava sahasını kapattık"

    Suriye'ye asker taşıyan tüm Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu "Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta Suriye'ye giden ve asker taşıyan sivil uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisana kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Biz hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Liderler arasında arka kapı diplomasisi işliyor"

    Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Çavuşoğlu görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekti:

    "Geldiğimiz noktada ortada müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var. Onun dışında yine liderler arasında bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte de bir ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz."

    Çavuşoğlu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Türkiye'de bir araya gelme konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

    Türkiye den Rus uçaklarına ilişkin hava sahası kararı #1


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