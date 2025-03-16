Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı açıklandı

DHA
Suriye'de uzun yıllara dayanan Esad rejimi sona erdi.
8 Aralık'ta devrilen rejimden sonra muhalifler yeni hükümeti kurdu ve yeniden inşa sürecine başladı.
Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşü de sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan göçmen sayısını açıkladı.
"DÖNÜŞ YAPANLARIN SAYISI 873 BİNE ULAŞMIŞTIR"
Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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