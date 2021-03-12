Türkiye'den Suudi Arabistan ve BAE'ye yeşil ışık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve BAE'den olumlu adım gelirse Türkiye'nin de buna olumlu yaklaşacağını söyledi.

Türkiye dış politikada yeni bir sürecin kapısını araladı.

Karşılıklı verilen sıcak mesajların ardından Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temaslar yeniden başladı.

Türkiye, Mısır'ın yanı sıra son yıllarda ilişkilerinin gergin olduğu Suudi Arabistan ile BAE'ye de yeşil ışık yaktı.

"DERDİMİZ KİMSEYLE KAVGA ETMEK DEĞİL"

Dış politikadaki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre. Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil." dedi.

"CEMAL KAŞIKÇI OLAYINI İKİLİ MESELE HALİNE GETİRDİLER"

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ikili hiçbir problemi olmadığını, ilişkilerin gayet iyi olduğunu ama gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra onların bu konuyu ikili mesele haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Halbuki bu ikili mesele değildi. Bu ölen bir kişi için adalet arayışıydı ve 'cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun' dedik. Dinimiz de böyle söylüyor. Sonuçta onlar tarafından bir ikili mesele haline geldi bu konu. Biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık." değerlendirmesinde bulundu.