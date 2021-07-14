Türkiye'den, Tunus'a tıbbi yardım

Türkiye'nin, Koronavirüsün etkisiyle birlikte zor günler geçiren Tunus'a gönderdiği tıbbi destekler ulaştı.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Tunus'a sağlık alanında yardımda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağı Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

TUNUS MİLLİ SAVUNMA BAKANI KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Ankara'dan havalanan yardım uçağı, saatler sonra Tunus'a iniş yaptı. Uçağı, Tunus Milli Savunma Bakanı İbrahim Al-Bartaji, Askeri Sağlık Genel Müdürü Doktor Mustafa Al-Ferjani ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp karşıladı.



Tunus Cumhurbaşkanlığı, korona virüsünün hızla yayılması karşısında Tunus'un yanında olduğu için Türkiye’ye teşekkürlerini ve şükranlarını dile getirdi.

50 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLDİ

Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, uçağın Tunus'a 50 bin doz aşı, 30 suni solunum cihazı ve 150 yataklı bir hastane için oksijen jeneratörü ile 100 bin korona virüs testi, 500 bin cerrahi maske, 50 bin steril eldiven ve 100 bin tek kullanımlık eldiven taşıdığı aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, "Dost ve kardeş ülkeler olarak Türkiye ve Tunus her koşulda birlik halindedir. Bu dayanışma, ortaklığımızın ve iki halk arasındaki dostluk temelinde yer almaktadır" denildi.



