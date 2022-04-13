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    Türkiye'den Ukrayna'ya 67 tır insani yardım gönderildi

    AFAD, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgeye bugüne kadar 67 tır insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak tırı gönderildiğini açıkladı.
    • 13.04.2022 - 10:41
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    Türkiye'den Ukrayna'ya 67 tır insani yardım gönderildi

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 1,5 ayı geçti.

    Bu süre zarfında devam eden şiddetli çatışmalardan etkilenen sivillerin sayısı bilyonları buldu.

    Siviller için komşu ülkeler kapılarını açarken Türkiye'de kilometrelerce uzaktan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığı ile yardımlarını sürdürüyor.

    Türkiye den Ukrayna ya 67 tır insani yardım gönderildi #1

    21 tır ve 1 mobil mutfak gönderildi

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasına devam ediliyor.

    Türkiye'nin 27 Şubat’ta başlattığı insani yardım seferberliği kapsamında bölgeye bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 21 tır ve 1 mobil mutfak tırı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca 46 tır olmak üzere toplam 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı sevk edildi.

    Türkiye den Ukrayna ya 67 tır insani yardım gönderildi #2

    20 Mart'tan bu yana sıcak yemek dağıtılıyor

    AA'nın haberine göre mobil mutfak tırı, 12-18 Mart'ta Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'nda sıcak yemek hizmeti sundu. Tır, 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna'nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

    Ukrayna'da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eş güdümünü sağlamak üzere 4 kişilik AFAD insani yardım ekibi, Siret ve Lviv'de çalışmalarına devam ediyor.

    Siret Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin (adet/birim) insani yardım malzemesi dağıtıldı.

    Türkiye den Ukrayna ya 67 tır insani yardım gönderildi #3


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