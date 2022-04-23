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- Türkiye'den Uruguay'a en yüksek düzeyde ziyaret
Türkiye'den Uruguay'a en yüksek düzeyde ziyaret
- 23.04.2022 - 11:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretine başladı.
Bakan Çavuşoğlu, 7 günlük ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'a geldi.
Bakan Çavuşoğlu’nun Uruguay teması Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleştirilecek olan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
En yüksek düzeyde ilk ziyaret
Ziyaretine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Ülkemizden Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmek ve Montevideo Büyükelçiliğimizin açılışını yapmak üzere Uruguay’dayız" ifadelerini kullandı.
Latin Amerika çıkarması
Çavuşoğlu Latin Amerika turunda Uruguay'ın ardından Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
İHA’nın haberine göre ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.