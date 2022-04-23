Haberler

Gündem Haberleri

Türkiye'den Uruguay'a en yüksek düzeyde ziyaret

Türkiye'den Uruguay'a en yüksek düzeyde ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den en yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere Uruguay'a geldi. Çavuşoğlu burada Montevideo Büyükelçiliği'nin açılışına katılacak.