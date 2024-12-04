Türkiye'den vatandaşlarına Güney Kore uyarısı

AA & Ensonhaber

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın destek sayfası sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin notunu paylaştı.

Güney Kore'de yaşanan gelişmelerin takip edildiği bildirilen paylaşımda, vatandaşlara günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi.

BİLGİ VERİLDİ

Paylaşımda, "Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın büyükelçiliğimize 01037801266 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür" bilgisi verildi.