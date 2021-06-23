Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Navtex nedir, neden ilan edilir?

Türkiye, Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan etti. Bu gelişmenin ardından Navtex ilanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Navtex nedir, neden ilan edilir? İşte merak edilenler..

Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda Yunanistan ile centilmenlik anlaşması yapılmıştı.

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'nı göz ardı eden Yunanistan, anlaşmaya aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Bunun üzerine Türkiye, centilmenlik mutabakatına aykırı davranan Atina'ya Navtex'le karşılık verdi.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin deniz politikasında uyguladığı ve son zamanlarda sıkça duyduğumuz Navtex kavramının ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Peki Navtex nedir, neden ilan edilir? İşte merak edilenler...

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Navtex ilan edilmesi, belirtilen bölgede çalışma olacağı ve bu bölgelere başka gemilerin girmemesini sağlamak için ilan edilir.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade etmektedir. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkün kılmaktadır.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.