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    Türkiye'den Yunan ihlalleri için BM'ye şikayet mektubu

    Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılması konusundaki yükümlülükleri yerine getirmemesi sonucunda, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek şikayette bulundu.
    • AA
    • 16.07.2021 - 23:08
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 23:11
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    Türkiye'den Yunan ihlalleri için BM'ye şikayet mektubu

    Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Ege'deki ihlal edici eylemlerini BM'ye şikayet etti.

    YUNANİSTAN'A ANLAŞMAYA UYMA ÇAĞRISI

    Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla, Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, "Bir kez daha dikkatinize getirmek isteriz ki Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir." ifadesi kullanıldı.

    Türkiye den Yunan ihlalleri için BM ye şikayet mektubu #1

    Mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye ana karasına yakınlığına vurgu yapılarak, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları'nda açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının, Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi. Ayrıca ihlaller yüzünden oluşabilecek tırmanmanın bölgede barış ve güvenliğe yansımalarının olacağına vurgu yapıldı.

    DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET MEKTUBU GÖNDERİLDİ

    Türkiye'nin Yunanistan'ın adalar üzerindeki ihlallerini diplomatik kanallar üzerinden defalarca dile getirdiğine işaret edilen mektupta, "Eğer Yunanistan, anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olursa, o anlaşmalardan kaynaklı egemenlik haklarını deniz yetki alanlarının belirlenmesi dahil öne süremez." ifadesine yer verildi.

    Mektupta, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkisi ve iş birliği anlayışıyla Yunanistan'a ilgili anlaşmalar gereği bahsedilen adaların silahsızlandırılmış statüsünü yeniden tesis etmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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