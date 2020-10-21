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    Türkiye'den Yunanistan'a Lozan NAVTEX'i

    Türkiye, Yunanistan'ın Lozan Anlaşmasıyla belirlenen gayri askeri noktaları ihlal etmesiyle iki NAVTEX yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 00:59
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    Türkiye'den Yunanistan'a Lozan NAVTEX'i

    Yunanistan Akdeniz'de uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Yunanistan'ın gayri askeri statüyü ihlal etmesiyle, Türkiye'den Akdeniz'de kritik bir hamle daha geldi.

    İKİ AYRI NAVTEX İLAN EDİLDİ

    Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı NAVTEX ilan edildi.

     

    Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye den Yunanistan a Lozan NAVTEX i #1

    NAVTEX

    Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

    Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

    Türkiye den Yunanistan a Lozan NAVTEX i #2

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