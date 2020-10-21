Türkiye'den Yunanistan'a Lozan NAVTEX'i

Türkiye, Yunanistan'ın Lozan Anlaşmasıyla belirlenen gayri askeri noktaları ihlal etmesiyle iki NAVTEX yayınladı.

Yunanistan Akdeniz'de uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Yunanistan'ın gayri askeri statüyü ihlal etmesiyle, Türkiye'den Akdeniz'de kritik bir hamle daha geldi.

İKİ AYRI NAVTEX İLAN EDİLDİ

Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı NAVTEX ilan edildi.

Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NAVTEX

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.