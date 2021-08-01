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    Türkiye'den Yunanistan'a nota

    Edirne’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
    • AA
    • 01.08.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 14:21
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    Türkiye'den Yunanistan'a nota

    Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’na, Edirne’de bir vatandaşın Yunanistan tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili nota verildi.

    Maslahatgüzar'a, bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının söylendiği öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    43 yaşındaki Mehmet Durgun arkadaşı S.S. ile Meriç Nehri kenarında otururken, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişiler tarafından ateş açıldı. Başına isabet eden mermi sonucu Durgun, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Durgun’un yere düştüğünü görünce arkadaşına bakan S.S ise şans eseri vurulmaktan kurtuldu ve açılan ateş burnunu sıyırdı.

    Ardından sürünerek olay yerinden kaçan S.S olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Durgun’un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Türkiye den Yunanistan a nota #1

    Türkiye den Yunanistan a nota #2

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