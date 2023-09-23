Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğünü belirten bir mesaj yayınlayarak, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığın bildirdi.

ensonhaber.com Yurdun sınırları 'Hudut Kartalları' tarafından korunuyor. Yasa dışı geçişler, ekiplerin dikkatinden kaçmıyor. Bu kapsamda sınır hattında yeni bir hareketlilik yaşandı. MSB açıkladı Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık haberi, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor." ifadeleriyle duyurdu. Yakalanan 5 kişiden 4'ü FETÖ mensubu Bakanlığın yayınladığı şu bilgiler yer aldı: Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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