Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

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Yurdun sınırları 'Hudut Kartalları' tarafından korunuyor.
Yasa dışı geçişler, ekiplerin dikkatinden kaçmıyor.
Bu kapsamda sınır hattında yeni bir hareketlilik yaşandı.
MSB açıkladı
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık haberi, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor." ifadeleriyle duyurdu.
Yakalanan 5 kişiden 4'ü FETÖ mensubu
Bakanlığın yayınladığı şu bilgiler yer aldı:
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.