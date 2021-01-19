Türkiye'nin 2020 silahlı şiddet haritası

2020'de Türkiye'de yaşanan silahlı şiddet olaylarının incelendiği rapora göre yıl boyunca 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı, 2 bin 40 kişi öldü.

Umut Vakfı isimli sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin 2020 şiddet raporunu hazırladı.

Rapora göre, 2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı.

2 BİN 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu şiddet olaylarında 2 bin 40 kişi öldü, 3 bin 688 kişi ise yaralandı.

Şiddet olaylarının 3 bin 128’inde ateşli silahlar kullanıldı. Kullanılan ateşli silahların 1303’ü tüfek, 1825’i tabanca olarak kayıtlara geçti.

Olayların 554’ünde ise kesici ve delici aletler kullanıldı. Bu verilere göre cinayetlerin yüzde 85’i ateşli silahlarla işlendi.

KORONA ŞİDDETİ DURDURMADI

Raporda, koronavirüs salgınının şiddet olaylarında azalmaya neden olmadığına dikkat çekildi. Verilere göre 2020'de, 2019’dan 59 fazla olay yaşandı.

2015'E GÖRE YÜZDE 67 ARTIŞ

2015 yılından bu yana yapılan araştırmalar çerçevesinde, şiddet olaylarının yüzde 67 oranla arttığı belirlendi.

2015-2020 kıyaslamasında Türkiye'deki bazı bölgelerdeki ciddi artış yüzde 90’la İç Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 75 ile Marmara’da, yüzde 71 ile ise Ege’de dikkat çekiyor.

BÖLGELERDE YAŞANAN OLAYLARDA ÖLÜ VE YARALI SAYILARI

En yüksek oranla, toplam 958 olayın basına yansıdığı Marmara Bölgesi'nde 205 kişinin öldüğü, 478 kişinin yaralandığı 441 şiddet olayı basına yansıdı.

İç Anadolu Bölgesi'nde yaşanan olaylarda, 287 kişi hayatını kaybetti 508 kişi yaralandı. Ege'de bu sayı 314 ölü 450 yaralı, Akdeniz'de 285 ölü, 480 yaralı, Karadeniz'de 276 ölü 389 yaralı, Güneydoğu'da 261 ölü 668 yaralı son olarak Doğu Anadolu'da 136 ölü 271 yaralı oldu.