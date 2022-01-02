Türkiye’nin 2021'deki ‘En’leri

26 ilden binlerce kişinin katıldığı Türkiye'nin Nabzı Aralık Ayı araştırmasında katılımcılar 2021'in en çok konuşulan kişilerini seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kategoride ilk sırada yer aldı.

Optimar Araştırma Danışmanlık Eğitim Anonim Şirketi, Türkiye’nin “En”leri sordu.

26 ilden 2 bin 526 katılımcıya göre yılın en önemli dış politika olayı ABD'de Joe Biden döneminin başlaması oldu.

YILIN EN UNUTULMAYAN OLAYI PANDEMİ

Bunu Karabağ'ın işgalden kurtulması izledi.

Yılın en unutulmayan olayı pandemi olurken; doların yükselmesi, Ayasofya Cami'nin açılması, kadın cinayetleri ve orman yangınları da araştırmaya katılanların unutamadığı diğer olaylar arasında yer aldı.

EN ÇOK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞULDU

2021 yılının en çok konuşulan kişisi, katılımcılara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Fahrettin Koca, Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu ise yine sıralamanın üst sıralarında yer aldı.

SOSYAL MEDYAYI EN İYİ KULLANAN SİYASETÇİ DE ERDOĞAN

Türkiye'nin Nabzı Aralık Ayı araştırmasında katılımcılar, sosyal medya en iyi kullanan siyasetçiyi de seçti.

İlk sırada yüzde 24,3 ile Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, yüzde 12,6 ile ikinci sırayı Ekrem İmamoğlu aldı.

EN ÇOK AKILDA KALAN HABER ORMAN YANGINLARI

2021 yılının en akılda kalan haberi orman yangınları olurken, Karadeniz'de doğalgaz bulunması, sel felaketi, pandemi tedbirleri ve kadın cinayetleri de unutulmayan olaylar arasında…

EN İYİLİKSEVER HALUK LEVENT

2021 yılının en iyilikseveri sorusuna en fazla Haluk Levent yanıtı verilirken, Müge Anlı ikinci ve Acun Ilıcalı üçüncü sırada onu izledi.

EN İYİ KADIN INFLUENCER

Araştırmaya katılanlara sosyal medyaya ilişkin sorular da yönetildi. En iyi kadın influencer sorusunda ilk sırada Eylül Öztürk yer aldı. Danla Bilic ikinci, Duygu Özaslan ise üçüncü sırayı kaptı.

EN İYİ ERKEK INFLUENCER

2021 yılının en iyi erkek influencer’ı sorusunda ise CZN Burak lakaplı Burak Özdemir ilk sırada yer aldı. Aykut Elmas ikinci, Cemal Canseven de üçüncü sırayı aldı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ 2021’E DAMGA VURDU

2021 yılının bilim insanları ise şaşırtmadı.

Katılımcılar, ulusal ve uluslararası mecralarda adları sıkça duyulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i 2021 yılının bilim insanı olarak öne çıkardı.

EN İYİ ŞARKICI

Türkiye'nin Nabzı Aralık Ayı araştırmasında “2021 yılının en iyi şarkıcısı sizce kimdir?” sorusuna verilen yanıtlara göre Melek Mosso grafiğin başında yer aldı.

Sezen Aksu yakın bir oranla ikinci sırada yer alırken, Zeynep Bastık’ın üçüncü sırada olduğu görüldü.