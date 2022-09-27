Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi açılıyor

Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük atılımlarından biri olan ve Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak olan Etlik Şehir Hastanesi yarın millete hizmete başlayacak.

Türkiye son 20 yılda sağlık alanında reform üstüne reform yaptı.

Bunların en belirgin örneklerinden biri şehir hastaneleri.

2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi ile başlayan bu serüven tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı açılışa katılacak

AA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle yarın hizmete açılacak.

Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi

Türkiye, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuşacak. Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın da 2. şehir hastanesi olacak. Bir milyon metrekarenin üzerinde araziye sahip olan ve sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

Her hastaya 1 oda

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.