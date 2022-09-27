Petrol
84.27
1.70%
Euro
17.832
0.55%
Dolar
18.483
0.04%
Altın
973.53
1.09%
Borsa
3307
1.45%
Bitcoin
377.799
6.66%
BTXN Coin
9.87
0.71%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi açılıyor

    Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük atılımlarından biri olan ve Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak olan Etlik Şehir Hastanesi yarın millete hizmete başlayacak.
    • 27.09.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi açılıyor

    Türkiye son 20 yılda sağlık alanında reform üstüne reform yaptı.

    Bunların en belirgin örneklerinden biri şehir hastaneleri.

    2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi ile başlayan bu serüven tüm hızıyla devam ediyor.

    Bu kapsamda Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete girecek.

    Cumhurbaşkanı açılışa katılacak

    AA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle yarın hizmete açılacak.

    Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi

    Türkiye, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuşacak. Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın da 2. şehir hastanesi olacak. Bir milyon metrekarenin üzerinde araziye sahip olan ve sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

    Her hastaya 1 oda

    "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

    Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

    Türkiye nin 20 nci şehir hastanesi açılıyor #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Michy Batshuayi: Derbide gol atmak istiyorum
    Futbol

    Michy Batshuayi: Derbide gol atmak istiyorum

    Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor
    Transfer dosyası

    Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor

    Görüş Bildir