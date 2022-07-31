Türkiye'nin 3 ayrı bölgesinde orman yangını

Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde, İzmir, Hatay, Mersin'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Türkiye "eyyam-ı bahur" sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Sıcak havaların etkisi sürerken ciğerlerimizi yakan ormanyangını haberleri de gelmeye devam ediyor.

Ülkemizin 3 ayrı bölgesinde İzmir, Mersin ve Hatay illerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığı kaydedildi.

Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1.5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.





Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.





Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı.

Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.



