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    Türkiye'nin 3 büyükşehrinde barajlardaki su miktarı arttı

    Geçen yılın ekim ayından itibaren ülkede etkili olan yağışlar, 3 büyükşehirde bulunan barajlarda yüzde 11 oranında artış gösterdi.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 12:31
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    Türkiye'nin 3 büyükşehrinde barajlardaki su miktarı arttı

    Türkiye'de Ekim 2021'den itibaren artan yağışlar ve son dönemde yağan kar, içme suyu barajlarında doluluk oranlarını yükseltti.

    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajlarda 15 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11 oranında daha fazla su bulunduğu kayıtlara geçti.

    7,5 ORANINDA ARTIŞ

    Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; 1 Ekim 2021-15 Mart 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 7,5 oranında arttı.

    İÇME SUYU MİKTARI 737,8 METREKÜPE YÜKSELDİ

    İstanbul'da içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı, 15 Mart itibarıyla geçen yıla göre yüzde 62,4'ten yüzde 84,1'e yükseldi. Böylelikle geçen yıl 547 milyon metreküp olan kullanılabilen su miktarı, 737,8 milyon metreküpe yükseldi.

    Türkiye nin 3 büyükşehrinde barajlardaki su miktarı arttı #1

    YÜZDE 11 DAHA FAZLA SU

    Ankara'daki barajlarda ise 15 Mart itibarıyla doluluk oranı, yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında; geçen yıl 142,4 milyon metreküp su bulunurken, bu oran 262,2 milyon metreküp suya yükseldi. İzmir'e içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı da yüzde 28,5'ten yüzde 31,1 seviyesine çıktı.

    İzmir'de içme suyu temin eden barajlarda 228,5 milyon metreküp kullanılabilir su bulunduğu kaydedildi. Böylelikle 3 büyükşehre ait içme suyu barajlarında geçen seneye göre, yüzde 11 oranında daha fazla su bulunduğu kayıtlara geçti.

    SULAMA VE ENERJİ BARAJLARI

    Öte yandan işletmede olan 267 sulama barajında aktif doluluk oranı, 2 Mart itibarıyla yüzde 38,1 seviyesinde kaydedildi.

    Geçen yıl aynı tarihte bu oran, yüzde 33,6 olarak kayıtlara geçti. İşletmede olan 142 enerji barajında aktif doluluk oranı, aynı tarih itibarıyla yüzde 32,8 seviyesinde kaydedildi.


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