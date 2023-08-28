Türkiye'nin 3 ilinde konut fiyatları rekor kırdı: Ankara, İzmir, İstanbul... İngiltere merkezli emlak danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, 56 ülke arasında en fazla konut fiyat artışı Türkiye'de oldu.

ensonhaber.com

Türkiye, yabancıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Tatilin yanı sıra yatırım için de sıkça tercih edilen yurtta, konut satışları adeta patlıyor.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ülkeye gelişler arttı. Bu durum da konut satışını önemli ölçüde etkiledi.

Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Konuya ilişkin araştırma, İngiltere merkezli Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank'ten geldi.

Yapılan araştırmada 56 ülke baz alındı.

Türkiye zirvede

Bu kapsamda Küresel konut Fiyat Endeksi'ne göre 2023 yılının ilk çeyreğinde, konut fiyatları en fazla Türkiye'de arttı.

Öyle ki, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 132,8 artış gösterdi.

3 büyükşehirde rekor artış

Aynı zamanda araştırmada, şehirlerdeki fiyat değişimleri de incelendi. Listenin zirvesinde, Türkiye’nin üç büyük şehri yer aldı.

Ankara’daki artış yüzde 135,3 olarak belirlendi. Ankara’yı yüzde 133 ile İzmir, yüzde 127,3 ile İstanbul izledi.

İlk dörtteki ülkeler

Ülkemizi yüzde 18,8’lik artışla Kuzey Makedonya takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 16,6’lık artışla Hırvatistan yer aldı.

Dördüncü sıraya ise yüzde 15,3’lük artışla Litvanya yerleşti.

Listedeki diğer ülkelerde durum

Araştırmaya göre, komşu Yunanistan’daki artış yüzde 14,5, Bulgaristan’daki artış ise yüzde 9,5 olarak belirlendi. Japonya’daki artış yüzde 6,8 olurken, Fransa’da bu oran yüzde 2,7, ABD’de yüzde 0,7 oldu.