Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale... Yaz aylarıyla yurt genelinde alınan tedbirlere rağmen orman yangınları yeniden başladı. Dün öğle saatlerinde Hatay'da başlayan orman yangının ardından Çanakkale ve Mersin'den de alevler yükseldi. 3 bölgede çalışmalar devam ederken vatandaşlar da tahliye ediliyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda orman yangınıyla büyük bir mücadele verdi.

2021'de yaşanan Manavgat yangını, Cumhuriyet tarihinin ne büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

Bu nedenle her yaz mevsiminin gelmesiyle yangın endişesi de kaçınılmaz oldu.

Korkulan ise bu yıl da yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta İzmir'in iki ayrı noktasında orman yangını çıktı. Saatler sonra kontrol altına alınan alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı.

Ardından Osmaniye, Muğla ve Kahramanmaraş'ta alevler yükseldi.

Son olarak bir yangın felaketi 3 kentte daha meydana geldi.

Hatay'da yangın devam ediyor

Depremin merkezi Hatay'ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın için ekipler seferber oldu ardından havadan ve karadan müdahale başladı.

Bölgedeki bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateşin kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradığı öğrenildi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü.

2 kişi gözaltına alındı

Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. 120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale

Bir yangın haberi de dün saat 17.30 sıralarında Çanakkale'den geldi.

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler görevde

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi. Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bu sabah da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin

Yine dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiği bir il diğer il de Mersin oldu.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Vali Pehlivan, Gülnar ilçesindeki orman yangını nedeniyle 51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu Mahallesi, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk Mahallesi, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar Mahallesi ile 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe Mahallesi'nin jandarma ekipleri tarafından tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşlara Gülnar Anadolu Lisesi'nin pansiyonunu tahsis ettiklerini açıkladı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de dün gece boyunca alevlere havadan müdahalede bulundu.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştirse de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.