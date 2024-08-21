Türkiye'nin 4 ilinde yangınla mücadele Bolu, Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar’da başlayan yangınları, bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve kadar müdahale ederek söndürmeye çalışıyor.

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DHA

Türkiye, sıcak havaların etkisi ve bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir, Aydın ve Bolu'da çıkan yangınlar, yoğun mücadele sonucu söndürüldü.

Şimdi ise yeniden İzmir, Bolu, Afyonkarahisar ve Ankara'da orman yangını çıktı.

Dört kentte de alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken; Milli Savunma Bakanlığı da Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 7 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

ANKARA'DA BAŞLAYAN YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde önce otluk alanda başlayan yangın, Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Alevlerin etkilediği Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

İZMİR MENDERES YANIYOR

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Akharım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)