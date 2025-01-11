Türkiye'nin 5 günlük hava durumu raporu: İstanbul yağışlara teslim oldu

Marmara Bölgesi'nde yazdan kalma günlere veda etme vakti geldi.
Hafta içi 16-17 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklığı, bugün 10 dereceye kadar düşecek.
Özellikle İstanbullular, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir gün yaşayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın yanı sıra birçok bölge de yağışlara teslim olacak.
EGE, BATI KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
7 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT
İstanbul’un yanı sıra yağışların, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ BÖLGELERDE SON TEHLİKESİ VAR
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
11 OCAK TÜRKİYE GENELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak.
Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.
12 OCAK TÜRKİYE GENELİ
12 Ocak Pazar günü yurdun batısı ve kuzey batısı yağmurlu, güney doğusu parçalı bulutlu geçecek. Doğuda ise yoğun sis görülecek.
12 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -19 ile hissedilecek.
12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 9 derece
13 OCAK TÜRKİYE GENELİ
13 Ocak Pazartesi günü günü yurdun batısı ve kuzey batısı yağmurlu, güney doğusu parçalı bulutlu geçecek. Doğuda ise yoğun sis görülecek.
Pazartesi günü Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan batı sınırında soğuk hava giriş yaparak buzlanmaya neden olacak.
13 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -18 ile hissedilecek.
12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 8 derece
14 OCAK TÜRKİYE GENELİ
14 Ocak Salı günü pazartesi gününün devamı olarak kendisini hissettirecek.
14 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -14 ile hissedilecek.
12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 9 derece
15 OCAK TÜRKİYE GENELİ
15 Ocak Çarşamba günü ise hava durumu keskin bir şekilde değişerek batıda parçalı bulutlu. kuzey batıda sisli, doğuda da aşırı soğuk ve buzlanma şeklinde kendisini hissettirecek.
15 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -12 ile hissedilecek.
12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 10 derece
İL İL HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
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