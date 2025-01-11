Türkiye'nin 5 günlük hava durumu raporu: İstanbul yağışlara teslim oldu

Haber Merkezi

Marmara Bölgesi'nde yazdan kalma günlere veda etme vakti geldi.

Hafta içi 16-17 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklığı, bugün 10 dereceye kadar düşecek.

Özellikle İstanbullular, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir gün yaşayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın yanı sıra birçok bölge de yağışlara teslim olacak.

EGE, BATI KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT

İstanbul’un yanı sıra yağışların, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ BÖLGELERDE SON TEHLİKESİ VAR

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

11 OCAK TÜRKİYE GENELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak.

Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

12 OCAK TÜRKİYE GENELİ

12 Ocak Pazar günü yurdun batısı ve kuzey batısı yağmurlu, güney doğusu parçalı bulutlu geçecek. Doğuda ise yoğun sis görülecek.

12 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -19 ile hissedilecek.

12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 9 derece

13 OCAK TÜRKİYE GENELİ

13 Ocak Pazartesi günü günü yurdun batısı ve kuzey batısı yağmurlu, güney doğusu parçalı bulutlu geçecek. Doğuda ise yoğun sis görülecek.

Pazartesi günü Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan batı sınırında soğuk hava giriş yaparak buzlanmaya neden olacak.

13 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -18 ile hissedilecek.

12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 8 derece

14 OCAK TÜRKİYE GENELİ

14 Ocak Salı günü pazartesi gününün devamı olarak kendisini hissettirecek.

14 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -14 ile hissedilecek.

12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 9 derece

15 OCAK TÜRKİYE GENELİ

15 Ocak Çarşamba günü ise hava durumu keskin bir şekilde değişerek batıda parçalı bulutlu. kuzey batıda sisli, doğuda da aşırı soğuk ve buzlanma şeklinde kendisini hissettirecek.

15 Ocak'ta en fazla soğuk hava Ardahan'da -12 ile hissedilecek.

12 Ocak'ta İstanbuldaki hava sıcaklığı: 10 derece

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu